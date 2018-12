FREDDO: feste di Natale col BRIVIDO?

Ci aspetta un Natale meteorologicamente diverso dal solito? Un Natale dove si cercherà il calore del focolare domestico, senza scomodare solleoni dicembrini o gite fuori porta? Sarebbe quasi ora...dopo una lunga (anzi, quasi interminabile) sequenza di feste natalizie dove il freddo e la neve erano presenti solo negli spot televisivi.

Mentre scorrono le mappe a lato (la prima con le temperature a 1500 metri e la seconda con il quadro sinottico previste per Natale e la Vigilia), vi diciamo che per il momento i segnali per un freddo Natale non mancano.

Si tratta solo di segnali che non devono essere scambiati per previsioni propriamente dette. Ci sarà tempo per affinare il quadro previsionale inerente al periodo natalizio.

Per il momento prendiamo per buona l'ipotesi che un'alta pressione di blocco potrebbe posizionarsi in pieno oceano, scaraventando verso sud aria molto fredda verso l'Europa centrale e l'Italia. Nei prossimi giorni faremo costantemente il punto della situazione...quindi continuate a seguirci.

