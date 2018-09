Ecco come arriverà L'AUTUNNO...

Come si butta giù un'alta pressione tenace come quella che ci sta interessando? Spesso il solo Atlantico non basta per liberarsi di questo masso ingombrante.

La natura spesso adotta stratagemmi che devono però verificarsi nella giusta sequenza, in modo da evitare che il mostro di stabilità possa rialzare la testa ed entrare nuovamente in scena sull'Italia.

Il primo attacco solitamente è da est o da nord. Il modello americano questa mattina lo mostra per lunedi 24 settembre. Molte regioni occidentali che aspettano con ansia la pioggia storceranno un po' il naso, ma osservate cosa potrebbe succedere in seguito.

L'aria fredda immessa della correnti orientali sposterà il macigno pressorio verso ovest. Sull'Italia e sul Mediterraneo centro orientale i geopotenziali caleranno, preparando la strada ad una depressione.

Giovedì 27 settembre (seconda mappa) il quadro inizierà ad essere decisamente più autunnale, senza più "macigni pressori" sul Continente.

Notate la parte occidentale europea finalmente libera dalle alte pressioni. In questo frangente le piogge saranno ancora di competenza del centro-sud e delle Isole, ma eccoci all'attacco finale.

Domenica 30 settembre, secondo il run ufficiale del modello americano imbastito questa mattina, l'Italia potrebbe trovarsi alle prese con la prima perturbazione atlantica autunnale con piogge per tutti (terza mappa).

Notate come non vi sia più traccia dell'alta pressione sull'Europa occidentale, in favore di una situazione depressionaria autunnale.

Sarà vero? Beh, dare certezze a lungo termine con una simile incertezza modellistica è quantomeno azzardato. Possiamo comunque affermare che molte volte le alte pressioni più tenaci sono state messe a sedere con due attacchi di questo tipo...in sequenza però abbastanza rapida.

L'autunno, insomma, ci proverà. Vedremo se entro fine mese tutte le nostre regioni raccoglieranno i suoi frutti, con millimetri di pioggia e un clima più fresco.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive