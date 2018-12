Preferite la BUFERA o la neve a LARGHE FALDE? Noi ve le mostriamo entrambe...

Il vento ti butta quasi a terra e la neve entra nel naso e negli occhi! E' davvero difficile camminare in queste condizioni.

Non si capisce se la neve che turbina è quella che si alza da terra o che cade dal cielo, molto probabilmente entrambe le cose.

Solitamente, questi scenari si vedono in cima ad una montagna e fanno lo stesso impressione. Figuriamoci in una grande città come Boston. Di colpo tutto si ferma, le strade sono impraticabili ed uscire a fare una passeggiata è praticamente un'impresa.

Bello anche il resoconto post-bufera, con le foto mozzafiato della città completamente incrostata dal ghiaccio. Video da vedere assolutamente.

Qui invece siamo ad Avignone, in Francia, nel gennaio del 2010: l'aria gelida entra dalla Valle del Rodano, facendo precipitare le termiche fino a diversi gradi al di sotto dello zero.

Allo stesso tempo, aria più tiepida risale dalla Camargue...ed Avignone finisce sotto una forte nevicata. In questa circostanza caddero circa 40cm di neve in una notte. Guardate che razza di fiocchi...e senza vento, il sogno di ogni meteoappassionato!