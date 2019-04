La pazzesca nevicata a Sarajevo in Bosnia il 14 maggio 2012!

Una fitta nevicata ha interessato Sarajevo nettamente fuori stagione, il 14 maggio del 2012, determinando lo schianto di grossi rami d'albero, sotto il peso della coltre bianca, caduta con temperature che si sono abbassate sino a raggiungere temperature inferiori allo zero, consentendo così un attecchimento dei fiocchi al terreno, peraltro ancora caldo per le alte temperature dei giorni precedenti, ma la veemenza dei fenomeni ha vinto qualsiasi resistenza.



Se è assai facile assistere a nevicate in pieno aprile, molto più difficile è veder cadere la neve in modo così abbondante nel mese di maggio in città. I fenomeni convettivi, unitamente all'aria fredda in arrivo, hanno fatto invece il miracolo.



Certamente la vegetazione ha pagato a caro prezzo questa nevicata fuori stagione e qualcuno si sarà sicuramente buscato qualche raffreddore, uscendo all'aperto in modo scriteriato, senza adeguato equipaggiamento, in primis i bambini.



Vi proponiamo il video di questa fitta nevicata: