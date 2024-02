Paradiso BIANCO nelle Alpi: Foppolo, Campiglio, Sesto, Livigno sepolte dalla NEVE!

C’è chi sorride, chi è amareggiato. La depressione che ci sta colpendo NON sta agendo democraticamente e quel mezzo grado in più pesa sul quantitativo di neve che è riuscito a scaricare su una data località. (Nell’immagine di apertura Madonna di Campiglio sepolta dalla neve)

Sorridono ad esempio quasi tutte le località poste sopra i 1300m, che hanno ricevuto da buoni a ottimi quantitativi di neve fresca, altri avrebbero anche quel mezzo grado in meno, ma non sono state raggiunte da precipitazioni abbondanti.

Ad esempio sorride poco la Val Pusteria, che sino a San Candido (BZ) ha visto cadere solo qualche centimetro, sorride molto di più Sesto in alta Valle che invece è arrivato ad oltre 30cm come si vede da questa immagine:

In Val Badia (BZ) molte località hanno fatto il pieno e chi non lo ha fatto si è accontentato di una bella imbiancata che fa sicuramente bene alla coreografia di chi sta trascorrendo lì una settimana bianca:

Molta neve, circa mezzo metro e più, è caduta in alta Val Brembana (BG) in quel di Foppolo, guardate:

La neve poi è caduta generosa nella notte scorsa anche su tutta l’alta Valtellina (SO), in particolare a Livigno:

Neve a quote nettamente più bassa sul basso Piemonte, dai 500-600m il paesaggio è completamente bianco, neve meno generosa in Valle d’Aosta, dove le correnti Sciroccali non penetrano adeguatamente, ma attenzione al week-end, quando il nuovo impulso freddo in arrivo da ovest farà un bel regalo bianco a tutte le Alpi a partire da ovest sin sotto i 1000m, in qualche caso sino in collina.

Qui Crissolo nel Cuneese per chiudere la carrellata: