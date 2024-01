Gelo, freddo e NEVE in un sabato diverso, ma…

È tornato il maltempo, il freddo, la neve e anche le gelate lungo la nostra penisola, quasi in controtendenza considerando il meteo vissuto nelle ultime settimane. In inverni sempre più stabili e più caldi, diventa una vera e propria notizia il fatto che possa arrivare la neve quantomeno a quote collinari.

I fiocchi di neve hanno raggiunto i 600 metri di quota sull’Appennino centrale ed ora anche su Campania, Puglia e Basilicata. Si registrano fino a 15 cm di neve fresca nel potentino, oltre gli 800 metri di quota. Piove sul resto del sud, con temperature scese a picco dopo la mitezza delle scorse 48 ore.

Nel frattempo è tornato il sereno al nord, determinante per far precipitare le temperature al di sotto dello zero su vasti territori.

Nella foto San Fele (PZ) a circa 900 metri:

Insomma, siamo tornati in inverno! Ma come già appurato nei precedenti editoriali, si tratterà solo di una toccata e fuga, considerando che da lunedì il freddo comincerà pian piano a fare le valigie e l’anticiclone prenderà il sopravvento su tutta l’Europa centro-occidentale. Tornerà la stabilità ed anche le temperature, inevitabilmente, ne risentiranno.

Le anomalie peggiori sono previste in montagna, rendendo così del tutto inutile la neve arrivata in queste ultime ore. La situazione più critica è prevista al nordovest, dove si prevedono anomalie di circa 12°C rispetto alle medie tipiche.

Questa situazione ci farà compagnia molto probabilmente per tutta la settimana entrante, mentre qualche spiraglio freddo sembra farsi largo solo nei giorni della Merla. Di questo, però, ne parleremo nei prossimi editoriali.