Week-end soleggiato, ma con SORPRESA al NORD!

La primavera si dimostra una stagione estremamente mutevole e per certi versi quasi imprevedibile.

Quello che sembrava essere un fine settimana soleggiato e caldo per tutti, secondo le mappe attuali rischierà invece di finire sotto una coperta di nubi al nord e su parte delle regioni centrali segnatamente nella giornata di sabato 8 maggio.

Cosa succederà in sostanza? L'alta pressione è prevista rimontare come era nelle attese, ma il suo asse potrebbe essere (in un primo tempo) troppo sbilanciato verso nord. Così facendo, offrirebbe la sua sponda meridionale a correnti fresche orientali che nella giornata di sabato potrebbero inficiare il bel tempo specie sull'alta Italia.

A tal proposito, ecco una mappa estrapolata dal modello americano, che ritrae la sommatoria delle precipitazioni in Italia nell'arco di tutta la giornata di sabato 8 maggio:

Come vedete, il sereno da nord a sud che veniva contemplato fino a ieri è stato sostituito da molta nuvolosità ed anche qualche piovasco al settentrione e nelle aree interne dell'Italia centrale per i motivi suddetti.

Notate le correnti fresche in ingresso da est (frecce blu), mentre il resto d'italia verrà abbracciato da un flusso mite meridionale (frecce rosse), con bel tempo e anche abbastanza caldo specie sulle Isole e al sud.

Questa breve parentesi da est si dovrebbe risolvere già domenica 9 maggio, anche se al nord il tempo non si presenterà stabile segnatamente sui settori alpini e dell'alta pianura:

Nessun problema invece per il centro-sud dove il sole ed un clima relativamente caldo dovrebbero essere garantiti per l'intera giornata domenicale.

