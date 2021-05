MEDIO TERMINE: modelli UNITI verso un PEGGIORAMENTO da ovest

Capita raramente di avere una quasi completa collimazione dei modelli in merito ad un cambiamento del tempo contemplato ad una settimana di distanza; solitamente c'è sempre un elaborato che "stona" o fa il "bastian contrario", creando notevoli difficoltà al previsore di turno.

Questa volta (caso molto strano) tutti i modelli sono uniti e proseguono senza sbandamenti verso una fase di maltempo che potrebbe impegnare l'Italia nella prima parte della prossima settimana, ad iniziare dai settori di ponente.

Gli elaborati sono stabili sia nelle loro corse ufficiali che nelle rispettive medie. A titolo di esempio, vi mostriamo la media degli scenari americana ed europea per la giornata di martedi 11 maggio.

Iniziamo con la media di tutti gli scenari imbastita questa mattina dal modello americano per le ore centrali di martedi 11 maggio:

Si nota una saccatura, ovvero una figura aperta di bassa pressione, affondare come una lama nel burro sul Mediterraneo occidentale, proponendo un gomito di correnti meridionali sul nostro Paese.

Questa situazione, se dovesse essere confermata, sarebbe foriera di cattivo tempo al nord e al centro, specie sul lato tirrenico, ma in probabile estensione al resto d'Italia nei giorni seguenti.

La media degli scenari del modello europeo per la medesima giornata (martedi 11 maggio) risulta quasi sovrapponibile a quella del collega di oltre oceano:

Come vedete, le differenze che si possono apprezzare osservando attentamete i due elaborati, sono minime. In sostanza, anche la media europea è concorde in merito ad un forte peggioramento da ovest sull'Italia all'inizio della settimana prossima.

Infine, per completezza di informazione e non disponendo della media degli scenari del modello canadese, vi proponiamo la sua tesi ufficiale, valida sempre per martedi 11 maggio:

Anche la corsa ufficiale del modello canadese conferma, seppure con un asse maggiormente occidentale; in altre parole, secondo questo elaborato, il peggioramento potrebbe sopraggiungere con circa 6-8 ore di ritardo, ma non vi sarebbe scampo lo stesso al cambiamento.

