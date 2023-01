Ultimissime sul week-end: primi segni di MALTEMPO, ma non per tutti

Il prossimo fine settimana segnerà la fine del tempo mite e variabile che abbiamo avuto un questi giorni ed aprirà la scena all'inverno sull'Italia che si farà vedere nell'arco della settimana prossima.

In altre parole, il sabato presenterà ancora poche novità, mentre la domenica farà vedere le prime piogge al nord e sul Tirreno, unitamente ad alcune nevicate sulle Alpi.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 14 gennaio:

Al mattino avremo qualche piovasco al sud, ma in veloce spostamento verso levante. Per il resto la situazione non si discosterà molto dagli ultimi giorni con condizioni variabili, asciutte e piuttosto miti. Qualche piovasco in serata si farà vedere sulla Liguria centro-orientale.

La situazione tenderà a cambiare in parte nella giornata di domenica 15 gennaio. Questa la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata festiva:

Nevicate in arrivo tra alta Val d'Aosta e Val d'Ossola. Rovesci sulla Liguria centro-orientale e sul Friuli, deboli piogge tra Emilia e Veneto, asciutto invece sulla Romagna.

Piovaschi anche al centro specie su Toscana, Umbria occidentale e Lazio, fino ad arrivare alla Campania in serata. Su tutte le altre regioni tempo variabile, asciutto ed ancora mite. Ventoso ovunque.

