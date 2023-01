MALTEMPO: ecco l'apice del FREDDO secondo il MODELLO AMERICANO ed EUROPEO

L'inverno finalmente si sveglierà dopo un lungo letargo. A suonare la carica avremo una vasta ondata di freddo di matrice artica che dovrebbe raggiungere anche l'Italia nell'arco della settimana prossima, segnatamente le regioni centrali e settentrionali.

Ricordiamo che il freddo artico non si presenta intenso come quello continentale. Di conseguenza non aspettiamoci temperature molto basse. L'aria artica infatti si presenta molto instabile e fredda soprattutto in quota, con il freddo che viene veicolato al suolo tramite le precipitazioni.

Il modello americano mostra quest'oggi l'apice del freddo in Europa ed in Italia nelle prime ore di giovedi 19 gennaio. Ecco le temperature a 1500 metri che avremo in Europa attorno alle ore 7 della giornata in parola:

Da notare la vastità della colata artica con due aree a clima mite poste rispettivamente più ad est e piu ad ovest. Il freddo più intenso lo avremo sull'Europa centrale e settentrionale, ma la lingua fredda si allungerà anche sulle nostre regioni, dove in prossimità delle Alpi si prevedono isoterme a 1500 metri circa attorno a -4/-6°.

Come vedete, il meridione e la Sicilia saranno un po' escluse da questo abbraccio freddo, quantomeno in una prima fase.

Queste invece sono le temperature sempre a 1500 metri circa secondo il modello europeo, che vede l'apice del freddo traslato di 24 ore in avanti, ovvero alle ore 7 di venerdi 20 gennaio:

Rispetto al collega americano, il travaso di aria fredda sull'Italia sembra essere migliore, con punte di -6/-8° sulle regioni settentrionali. Inoltre, l'isoterma 0° alla medesima quota potrebbe includere anche parte delle regioni meridionali, ad eccezione solo delle aree più estreme.

Insomma, preparate gli abiti pesanti per la settimana prossima, che non avrà nulla a che vedere con ciò che stiamo vivendo oggi dal punto di vista termoclimatico!

