Si conferma un fine settimana di MALTEMPO su molte regioni

Di seguito la mappa sinottica attesa in Italia per la mezzanotte su domenica 14 maggio:

Ecco la depressione che come una gigantesca trottola risalirà dal nord Africa fino ai mari occidentali italiani. Tutto ciò darà origine a condizioni di maltempo abbastanza diffuso che interesseranno soprattutto il nord e le regioni centrali, accompagnato da temperature inferiori alla media del periodo.

Diamo uno sguardo alla mappa della probabilità di avere piogge rilevanti in Italia valida per sabato 13 maggio. Vi ricordiamo che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%)

Sabato avremo piogge rilevanti su quasi tutto il nord e la Toscana. Più sporadiche, se non del tutto assenti, le precipitazioni al sud e sulle Isole.

Questa invece è la probabilità di avere piogge rilevanti nella giornata di domenica 14 maggio:

Piogge rilevanti sono attese soprattutto al centro, in particolare nelle aree interne ed in parte anche sull'Emilia Romagna. Molto scarse, se non del tutto nulle, le piogge su Sicilia ed estremo sud.

