PAZZIE CLIMATICHE: ci aspetta un fine settimana più primaverile che invernale, tuttavia...

Gli ultimi refoli freddi da nord-est interessano ancora parte delle regioni centrali e meridionali, ma siamo alla fine. Nelle prossime 36-48 ore l'alta pressione si posizionerà sul Mediterraneo, allontanando dall'Italia qualsiasi fenomeno e garantendo un ottimo soleggiamento per tutto il week-end.

Le ultime elaborazioni sembrano scongiurare anche la nebbia, se si eccettuano casi isolati; le temperature saranno in aumento specie sui colli e sui monti (dove sembrerà primavera) mentre sulle pianure prevarranno le inversioni termiche con gelate limitatamente alla notte e alla prima mattinata.

La prima mappa mostra il soleggiamento previsto in Italia per sabato 15 gennaio, tra le 9 e le 15:

Gli annuvolamenti saranno davvero pochi e riguarderanno la Sardegna occidentale, la Sicilia settentrionale e il sud della Calabria. Qualche velatura sarà presente al nord-ovest con assenza di nebbia in pianura a parte casi isolati. Temperature in aumento in quota, freddo invece nei bassi strati di notte e al mattino; ventilazione quasi azzerata e peggioramento della qualità dell'aria nelle nostre città.

Questo invece è il soleggiamento previsto in Italia nella giornata di domenica 16 gennaio, sempre tra le 9 e le 15:

Correnti da sud-ovest nei bassi strati addenseranno nubi basse tra la Liguria e l'alta Toscana, la classica Maccaja. Velature in transito sulle Alpi orientali, nubi basse anche sulla Sardegna occidentale, la Sicilia settentrionale e la Calabria Tirrenica. Su tutte le altre regioni soleggiamento generoso con latitanza delle nebbie sulle pianure. Clima mite di giorno, freddo di notte e al mattino presto sulle pianure e sulle bassure.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località