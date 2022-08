Nel fine settimana ESTENSIONE dei TEMPORALI a quasi tutta l'Italia!

Alta pressione in fase di stanca? Forse!

Nel prossimo fine settimana la figura stabilizzante presenterà molte falle in quota sulla nostra Penisola, come mostra questa analisi del modello americano valida per le ore centrali di sabato 27 agosto:

La parte più forte dell'alta pressione dovrebbe arroccarsi sul nord Africa. Sull'Italia avremo invece un'alta pressione debole e piena di falle; ciò significa che il tempo non sarà stabile sull'Italia, ma avremo diverse situazioni temporalesche da nord a sud.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 27 agosto:

Tanti i temporali previsti, specie al nord, al sud ed in prossimità delle aree montuose. Non saranno comunque esclusi locali sconfinamenti lungo le coste e qualche temporale anche sul mare nelle ore notturne. Ribadiamo che si tratterà di fenomeni abbastanza localizzati che faranno la felicità e l'infelicità di zone anche relativamente vicine.

La seconda mappa mostra invece la sommatoria dei fenomeni valida per domenica 28 agosto:

Temporali più probabili al nord-est e lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio. Meno probabili invece sulle Isole, lungo le coste del Tirreno e sulla Puglia. Temperature ovunque accettabili.

