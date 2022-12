Meteo fine settimana: ecco dove potrebbe PIOVERE e dove farà più FREDDO

Nel prossimo fine settimana, il maltempo che ha colpito l'Italia negli ultimi giorni dovrebbe andarsene. Al suo posto subentreranno condizioni di variabilità, anche se qualche piovasco non sarà esente nella giornata di sabato, così come l'arrivo di correnti più fredde al nord nella giornata di domenica.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 17 dicembre:

Come vedete, il tempo non si rimetterà completamente al bello. Avremo ancora dei piovaschi al centro e al sud, specie sul basso Tirreno. Qualche pioggia non si esclude anche sul Friuli, mentre sul resto d'Italia il tempo si presenterà nel complesso asciutto e complessivamente mite a parte le pianure del nord dove seguiterà a fare freddo.

Nella giornata di domenica 18 dicembre, le precipitazioni sull'Italia dovrebbero andarsene, tranne piovaschi locali al sud. Al nord è però previsto un moderato rientro di correnti fredde da est che farà calare le temperature.

Ecco la mappa delle temperature a 1500 metri previste per le ore centrali di domenica 18 dicembre.

Aria più fredda al nord, con isoterme alla medesima quota ed in pieno giorno, comprese tra 0 e -2°. Il resto d'Italia non dovrebbe risentire di cali termici apprezzabili anche se la mitezza esasperata di questi giorni dovrebbe essere sostituita da un clima più consono alla stagione in corso.

