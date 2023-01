Meteo fine settimana: dove si concentrerÃ  il MALTEMPO e la NEVE?

Il prossimo fine settimana sarà caratterizzato da una vasta depressione che impegnerà i bacini centro-meridionali italiani. Da questa posizione, verrà richiamata aria piuttosto fredda dai quadranti settentrionali che pulirà i cieli delle regioni settentrionali, unitamente al medio e alto versante tirrenico, mentre concentrerà i fenomeni sul medio-basso Adriatico e al meridione.

La prima mappa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 21 gennaio:

Tutto sereno, ma freddo, al nord, sul medio-alto Tirreno e buona parte della Sardegna. Maltempo invece su Marche, Umbria orientale, Abruzzo e al meridione. Quota neve in abbassamento fino a 400-450 metri tra Marche, Abruzzo e Molise, 500-700 metri su Lucania e Calabria, 800 metri nel nord della Sicilia.

Dove non nevicherà, avremo rovesci localmente accompagnati da grandine o graupel specie al meridione. Venti tutti orientati tra nord e nord-est anche sostenuti specie al merIdione e sulle Isole.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di domenica 22 gennaio:

Soleggiato al nord, versante tirrenico fino alla Campania e sulla Sardegna centro-occidentale. Ancora maltempo in Adriatco, dalla Romagna verso sud con quota neve sui 300-400 metri. 500-600 metri la quota neve tra Lucania e Calabria, 700 metri sul nord della Sicilia e 800 metri sulla Sardegna orientale. Più in basso rovesci di pioggia o grandine in occasione di episodi temporaleschi.

