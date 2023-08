Meteo: ecco la SORPRESA del week-end!

Cosa bolle in pentola per il prossimo fine settimana? Pioggia? Temporali? Assolutamente no! Sull'Italia potrebbe tornare il caldo, ovviamente non ovunque e senza scomodare temperature record. Esaurita l'azione della depressione che interesserà l'Italia fino a mercoledi, l'alta pressione proverà a rimontare sulla nostra Penisola e secondo i modelli a nostra disposizione, potrebbe anche riuscirci.

La prima mappa mostra appunto l'alta pressione sull'Italia nella notte tra sabato 2 e domenica 3 settembre:

Lo sprofondamento di una saccatura sull'Europa occidentale farà sollevare la gobba dell'alta pressione proprio sull'Italia. Di conseguenza il tempo diverrà stabile, soleggiato e nuovamente caldo.

Quali saranno le aree maggiormente interessate dal nuovo aumento delle temperature? Di seguito, la mappa delle termiche a 1500 metri prevista per le ore centrali di domenica 3 settembre:

Prendendo per buona l'isoterma + 20 a 1500 metri come confine tra il caldo sopportabile ed intenso, notiamo che la Sardegna e la Sicilia occidentale saranno alle prese con un caldo piuttosto intenso, che proverà ad estendersi anche a parte del versante tirrenico. Su tutte le altre regioni avremo invece un caldo sopportabile, senza l'incubo dei valori folli che abbiamo avuto la settimana scorsa.

