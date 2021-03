MALTEMPO e NEVE anche nel prossimo week-end, vediamo dove...

Il maltempo potrebbe prendere di mira l'Italia anche nel prossimo fine settimana? Secondo il modello americano, la formazione di una depressione sul Tirreno potrebbe mettere sotto piogge anche intense le regioni centrali e meridionali, mentre il nord avrà nevicate anche a bassa quota specie nella giornata di sabato 20 marzo.

La prima mappa mostra le precipitazioni previste dal modello americano per la mattinata di sabato 20 marzo, indicativamente tra le 7 e le 13:

Le regioni settentrionali resteranno sotto il tiro delle correnti fredde orientali con nevicate anche a quote molto basse; al momento si stimano 300-400 metri, ma qualche fiocco di neve potrebbe arrivare anche in pianura in caso di rovesci intensi. Neve a bassa quota (300-400 metri) anche in prossimità dell'Appennino settentrionale.

Al centro e soprattutto al meridione le correnti fredde orientali inizieranno ad essere sostituite da aria più mite e umida proveniente da sud-est. La quota neve salirà fino a 800-1000 metri al centro e oltre i 1000 metri al sud.

Questa invece è la previsione delle precipitazioni attese in Italia nella mattinata di domenica 21 marzo, sempre tra le 7 e le 13:

Notiamo una profonda depressione centrata sul medio Tirreno. Il tempo risulterà perturbato su tutta l'Italia centro-meridionale con piogge anche intense e temporali. La quota neve tenderà a salire in quanto la depressione medesima aspirerà correnti miti dal nord Africa.

Resteranno residue nevicate a bassa quota sui settori più meridionali del nord (basso Piemonte ed Emilia Romagna) sopra i 600-800 metri, 1000 metri invece sull'Appennino settentrionale.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località