Fine settimana con venti di TEMPESTA e BUFERE di NEVE nella giornata di sabato; e domenica?

Vi mostriamo subito la mappa delle raffiche di vento previste in Italia nella mattinata di sabato, attorno alle ore 10. I numeri rappresentano le velocità del vento in km/h.

Come vedete, si tratterà di una situazione molto complessa soprattutto per la navigazione; invitiamo quindi alla massima PRUDENZA soprattutto sul Tirreno e le aree prospicienti la Corsica e la Sardegna. Qui si prevedono raffiche da ovest anche oltre i 100km/h, specie nella zona delle Bocche di Bonifacio con mare in pessime condizioni.

70-80km/h diffusi anche sulla Sicilia, lungo tutta la dorsale appenninica centro-meridionale ed ovviamente sui settori alpini dove interverranno bufere di neve con visibilità azzerata. Anche questo vuole essere un monito per gli appassionati della montagna di non intraprendere assolutamente escursioni in quota.

Sul fronte dei fenomeni, avremo abbondanti nevicate sui settori confinali della Val d'Aosta e la Val d'Ossola. Ecco la sommatoria dei fenomeni attesi per l'intera giornata di sabato in Italia:

Dopo un calo della quota neve che avremo nella giornata di venerdi, sabato avremo un rialzo fino a 1700 metri sulla Val d'Aosta. Sul resto d'Italia non avremo grandi fenomeni a parte qualche piovasco di passaggio sul medio Adriatico e sulla Calabria Tirrenica.

Domenica 12 marzo, la furia degli elementi dovrebbe placarsi. Avremo una rotazione delle correnti tra nord e nord-est, con un lieve abbassamento delle temperature specie al centro e a sud. Ecco la mappa:

Residue nevicate sui settori alpini di confine, ma in via di attenuazione in giornata. Qualche piovasco si presenterà invece da nord su parte delle regioni centrali e al meridione. Sul resto d'Italia invece tempo buono con attenuazione del vento e mare che tenderà lentamente a placare la propria ira.

