Cosa ci aspetta per il fine settimana? Altri TEMPORALI? Altro MALTEMPO?

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia alla mezzanotte su domenica 28 maggio:

L'alta pressione delle Azzorre con la sua parte più forte si manterrà defilata in Oceano ancora per diverso tempo. Tuttavia, tra sabato e domenica protenderà un lembo verso la nostra Penisola che potrebbe parzialmente stabilizzare la massa d'aria dalle nostre parti. Non si tratterà di una stabilià generale. Avremo sempre una sorta di instabilità latente che si manifesterà nelle ore più calde ed in prossimità dei rilievi, dove ci attendiamo dei temporali.

La seconda mappa fotografa la situazione attesa in Italia alle ore 17 di sabato 27 maggio:

Come vedete, sarà una giornata nel complesso soleggiata, ma con temporali pomeridiani che si faranno vedere soprattutto al nord-ovest e nelle aree interne del centro e del sud, con qualche sconfinamento lungo il Tirreno.

Questa invece è la situazione fotografata alle ore 17 della giornata di domenica 28 maggio:

Sarà forse la giornata migliore. Temporali pomeridiani solo sulle Alpi e zone interne centro-meridionali, qui con qualche sconfinamento lungo le coste del Tirreno, per il resto soleggiato.

Temperature su valori accettabili, un po' caldo nel pomeriggio, ma niente di eccezionale.

