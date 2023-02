Come saranno le condizioni meteo nel prossimo week-end? Farà ancora FREDDO?

Il tempo del prossimo fine settimana sarà all'insegna del ritorno dell'alta pressione su tutto il nostro Paese. Il mastino di stabilità darà una spallata alle correnti fredde che verranno deviate verso l'est europeo, come mostra questa mappa attesa per la notte tra sabato 11 e domenica 12 febbraio:

Inutile quindi parlare di precipitazioni, che saranno del tutto estinte dalla figura stabilizzante che vedete nella cartina. Resterà solo un po' di nuvolosità al sud e forse lungo il versante adriatico, ma senza velleità precipitative. Anche dal punto di vista termico, si apprezzerà un recupero dei valori che sarà più palese nella giornata di domenica.

La seconda mappa mostra le temperature attese al suolo alle ore 15 di sabato 11 febbraio:

Si rivedranno valori a due cifre un po' ovunque, anche se l'atmosfera resterà piuttosto frizzante specie al nord e nelle aree interne del centro-sud.

Queste invece sono le temperature attese in Italia alle ore 15 di domenica 12 febbraio:

Ecco i 15° tra la Toscana e il Lazio, 14° su Piemonte e Sardegna meridionale, 13° su diverse aree del meridione. Insomma, l'ondata di freddo sarà ormai solo un ricordo.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/apice-del-freddo-sull-italia-con-qualche-nevicata-attenzione-al-maltempo-su-alcune-regioni/96353/