Il punto sul freddo previsto nella terza decade di novembre: la tendenza più probabile

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli mostrano la tendenza a temperature in lieve discesa rispetto a ieri, nel periodo compreso fra il 23 e la fine del mese di novembre.

Questa è la previsione più probabile , centrata per il 25 novembre, notate l'isoterma degli 0°C a 1.500m sfondare le Alpi e penetrare fino alle Marche:

Si tratterà di freddo ben avvertibile al nord e su parte del centro, con valori che scenderanno al di sotto della norma del periodo di 2/4 gradi. Non si tratterà di una ondata di freddo però.

Questo invece è lo scenario mediamente più favorevole al freddo che potrebbe potenzialmente realizzarsi tralasciando quelli più estremi e meno probabili:

Come noterete, il freddo potrebbe effettivamente risultare più intenso e l'isoterma dei -8°C a 1.500m si addosserebbe all'arco alpino, mentre su Emilia orientale si avrebbe una -4°C sempre a 1.500m.

In questo caso le temperature risulterebbero decisamente inferiori al normale, con scostamenti anche di -6/-7 gradi rispetto alla norma.

Precisiamo che non si tratta di uno scenario estremo ma una possibilità tutt'altro che remota e quindi abbiamo ritenuto interessante segnalarvela.

RIASSUMENDO: è molto probabile che dopo il 23 novembre le temperature scenderanno su valori inferiori al normale un po' su tutta l'Italia ma principalmente al nord e sui versanti orientali del centro, mentre alcuni scenari da non sottovalutare ci segnalano che è possibile che il freddo risulti abbastanza intenso.

E' tuttavia un segnale positivo che i modelli inizino a mostrare scenari più invernali, nei prossimi giorni tali ipotesi potrebbero divenire più frequenti e probabili.

