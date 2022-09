Come potrebbe comportarsi il mese di NOVEMBRE in Italia?

Prima di addentrarci nella nostra analisi, facciamo un'importante premessa: Ricordiamo ai nostri lettori che si tratta di tendenze generali, elaborate da un complesso modello sperimentale che utilizza milioni di dati provenienti da tutto il mondo e a differenza delle previsioni fino a 15 giorni basa i suoi algoritmi fondamentalmente sull’importante interazione tra oceani, terra emerse ed atmosfera. L’affidabilità del modello e delle relative proiezioni stagionali è simile alle previsioni a 10-12 giorni ma sta crescendo progressivamente grazie agli investimenti in questo settore, tanto che le linee di tendenza sino a 2 mesi possono spesso risultare discrete: si consiglia tuttavia molta cautela nel loro utilizzo per scopi importanti.

Novembre è il terzo ed ultimo mese dell'autunno meteorologico. Come potrebbe comportarsi quest'anno sul nostro Paese?

Nei giorni scorsi vi abbiamo già proposto l'evoluzione probabile che potrebbe avere il mese di ottobre (la riproponiamo qui: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/facciamo-un-balzo-in-avanti-come-potrebbe-comportarsi-il-mese-di-ottobre-in-italia-/95017/). In questa sede ci occuperemo invece di novembre.

Dal punto di vista termico, anche novembre non sembra portare notizie molto confortanti. Ecco le anomalie termiche che si prevedono a scala europea:

Secondo questa proiezione, novembre potrebbe presentare in Italia un'anomalia termica al rialzo compresa tra il mezzo grado e il grado. Come vedete, saranno davvero esigue le aree a macroscala che presenteranno temperature in media e ancor più sottomedia.

Dal punto di vista della pioggia, la situazione si presenta invece più variegata:

Non si notano per fortuna picchi di siccità estrema. Un lieve deficit si potrebbe avere lungo il medio e alto Tirreno, nonchè sull'alto Adriatico e il sud della Sardegna. Sul resto d'Italia precipitazioni normali a parte un lieve surplus su Liguria, alta Toscana, basso Tirreno e Ionio.

