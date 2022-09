Le ultimissime del WEEK-END: ecco chi avrà il MALTEMPO

Ecco la situazione sinottica prevista in Italia nelle ore centrali di sabato 1 ottobre:

Si nota ancora la traccia della perturbazione che oggi sta dando maltempo al nord e al centro. Notate anche la rimonta dell'alta pressione sull'Europa occidentale che ci terrà compagnia per tutta la prossima settimana. La situazione dovrebbe quindi lentamente migliorare sull'Italia nel fine settmana, anche se qualche episodio di maltempo non sarà ancora escluso al centro-sud, specie sabato.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 1 ottobre:

Si notano ancora dei rovesci specie tra bassa Toscana, Umbria, Lazio e su tutto il sud ad eccezione della Sicilia centro-meridionale. Il tempo al nord tenderà invece a migliorare tranne gli ultimi piovaschi tra la Corsica e il Mar Ligure, ma in via di attenuazione. Temperature in aumento al nord, in calo invece al sud.

Questa invece è la sommatoria della pioggia attesa nella giornata di domenica 2 ottobre:

Il miglioramento sarà evidente e netto praticamente su tutta l'Italia. Resterà qualche piovasco sull'alta Toscana e residui scrosci di pioggia al sud, ma in via di attenuazione. Temperature massime in aumento.

