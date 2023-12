BRUTTE PROSPETTIVE per il resto di dicembre: parola di ECMWF

Prima di effettuare la nostra analisi, facciamo una breve premessa: tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, ritieniamo non siano di utilità per programmare attività importanti.

Il mese di dicembre avrà poco di invernale da offrire. Questo è il responso delle ultime analisi redatte dal prestigioso centro di calcolo ECMWF che periodicamente emette la tendenza del tempo a lungo termine.

Fino alla fine di dicembre è assai probabile che l'inverno sull'Italia non esisterà. Non sarà solo l'Italia a restare digiuna da freddo e neve, dato che la mitezza potrebbe pervadere molti altri Paesi del Vecchio Continente.

La prima mappa mostra le anomalie termiche attese in Europa fino al 17 dicembre - si consiglia sempre di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo.

Focalizzando l'Italia, si nota un sopramedia termico compreso mediamente tra 2 e 3°. Il freddo tenderà a ritirarsi molto a nord e ad est, in direzione della Scandinavia e della Russia e il resto d'Europa subirà lo stesso destino dell'Italia.

La seconda mappa mostra le anomalie termiche attese in Europa tra il 18 e il 24 dicembre:

Tranne la Penisola Iberica che avrà temperature leggermente inferiori alla media, il resto dell'Europa si crogliolerà sotto pesanti anomalie al rialzo. In Italia il sopramedia sarà compreso in questo frangente tra 1 e 3°.

Infine, queste sono le anomalie termiche attese in Europa nel periodo compreso tra il 25 e il 31 dicembre:

Putroppo non sembra cambiare nulla. L'Italia resterà alle prese con un sopramedia termico valutabile mediamente tra 2 e 3°.

Abbiamo snobbato le mappe precipitative in quanto sono tutte con piogge pesantemente inferiori alla norma fino alla fine del mese. Insomma, una gran brutta situazione che speriamo possa trovare una via di svolta nel mese di gennaio.

