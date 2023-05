...e se piovesse per tutto GIUGNO? Guardate che mappa!

Anche il mese di giugno potrebbe seguire le impronte di maggio, senza caldo eccessivo e molta pioggia sul nostro Paese? Lo abbiamo chiesto al prestigioso centro di calcolo ECMWF che negli ultimi giorni ha effettuato il nuovo aggiornamento.

Vi ricordiamo che tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, si intendono proposte per curiosità e principalmente come "esercizio didattico": si ritiene non siano di utilità per programmare attività.

La mappa mostra l'anomalia di precipitazione attesa dall'elaborato sopra menzionato per il mese di GIUGNO in Europa e non solo - si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo.

Un giugno sottomedia pluviometrico su buona parte dell'area scandinava e sull'Europa nord-orientale. Qui dovrebbe esserci l'alta pressione con caldo e stabilità. Osservate invece l'Italia e gran parte dell'Europa centro-occidentale: qui dovrebbe essere presente un sopramedia precipitativo dettato da continue depressioni in ingresso (sembra) dalla porta atlantica.

Sarebbe qualcosa di clamoroso in un anno in cui si pensava di "cuocere" già sotto il caldo estivo a maggio, cosa invece che non è minimamente avvenuta.

