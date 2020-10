TEMPERATURE: persistente ANOMALIA NEGATIVA sull'Italia e non solo...

Sono molto interessanti le mappe delle anomalie termiche previste in Europa per la settimana prossima. In altre parole, gran parte dell'Europa centro-meridionale e il bacino del Mediterraneo vedranno una consistente anomalia al ribasso delle temperature che in alcuni casi potrebbe essere notevole.

Osserviamo la prima mappa: si tratta delle anomalie termiche a 1500 metri previste tra 3 giorni, ovvero nella giornata di lunedi 12 ottobre:

Dove vedete il colore viola si prevedono fino a 10° al di sotto della media. Notate il "sacco" di aria fredda che ingloberà il Mediterraneo e gran parte d'Europa, circondato da anomalie di segno opposto (quindi calde) che "flagelleranno" ancora i Paesi dell'Europa orientale nonchè la Groenlandia con esuberi di oltre 10°.

Mercoledi 14 ottobre la situazione cambierà poco:

Punte tra i 4 e i 6° sottomedia sono attese tra l'Europa centro-occidentale e l'Italia. Da notare la pesante anomalia termica positiva tra l'Ukraina e la Bielorussia, con scostamenti al rialzo rispetto alla media fino a 15°.

