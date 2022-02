L'inverno proprio non c'è! Altra impennata delle TEMPERATURE la prossima settimana

La breve parentesi invernale (o meglio dire tardo autunnale) potrebbe lasciare ben pochi segni lungo lo Stivale. È certamente vero che tornerà il maltempo, come ampiamente discusso in questo articolo, ma è altresì vero che appena terminata questa sferzata atlantica tornerà l'anticiclone ad invadere tutto il Mediterraneo centrale.

Ma non sarà semplicemente l'anticiclone il problema, bensì l'arrivo di masse d'aria troppo miti per il periodo, provenienti direttamente dall'Atlantico centrale: si tratta di aria d'estrazione sub-tropicale che presenta temperature elevate anche alle medio-alte quote, proprio come avvenuto nelle precedenti avvezioni calde tra gennaio e febbraio.

Questa nuova rimonta anticiclonica, alimentata da aria più mite sub-tropicale (tropicale marittima), è prevista a partire da mercoledì 16 e poi soprattutto da giovedì 17 almeno fino al termine della settimana. Dunque se tra lunedì e le prime ore di mercoledì faremo i conti con aria più fredda, piogge e un po' di neve specie in montagna, subito dopo l'anticiclone tornerà per rispedire l'inverno in letargo.

La seconda parte della prossima settimana si rivelerà molto probabilmente stabile e gradevole, come si evince da entrambe le medie degli scenari di GFS e ECMWF.

L'aria più mite in arrivo alle medio-alte quote farà salire le temperature soprattutto in montagna dove si respirerà aria tardo-primaverile. Lo zero termico schizzerà nuovamente oltre i 3000 metri di altitudine, vanificando quasi totalmente le nevicate attese ad inizio settimana lungo l'arco alpino.

Anche in pianura e alle basse quote le temperature torneranno a salire nettamente, complice anche la maggior durata del dì dato che ci troviamo ormai nell'ultimo mese dell'inverno meteorologico.