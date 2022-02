Meteo 7 giorni: arriverà il MALTEMPO su tante regioni, ma l'alta pressione resta in guardia

Siamo alle porte di un consistente ma rapido peggioramento del tempo su tante nostre regioni da nord a sud, grazie ad una vasta saccatura atlantica che porterà piogge diffuse ed anche abbondanti nevicate in montagna. L'inverno dunque prova a dar segni di vita e ci riuscirà, sfortunatamente, solo per qualche giorno.

L'alta pressione delle Azzorre resterà in vigile attesa e proverà nuovamente ad inglobare tutta la nostra penisola già da metà della prossima settimana, apportando non solo stabilità ma anche un nuovo incremento termico deleterio per le nostre montagne.

Concentriamoci sul peggioramento in arrivo, che quantomeno cercherà di tamponare (in piccola parte) la pesante siccità presente su più di mezza Italia.

Il primo assaggio instabile arriverà tra stasera e sabato, con delle piogge sparse e deboli su Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte e poi anche su Molise, Puglia e Abruzzo. Nulla di rilevante, solo fenomeni deboli e scarsi.

Il secondo peggioramento arriverà ad inizio prossima settimana e porterà piogge ben più diffuse su gran parte del nord e sul versante tirrenico. I fenomeni saranno localmente forti e potranno generare accumuli superiori ai 50 mm (ad esempio in Liguria), mentre la neve farà la sua comparsa fino a bassissima quota su Valle d'Aosta e Piemonte occidentale e meridionale. Qualche fiocco potrebbe manifestarsi a bassissima quota anche su piacentino, parmense e pavese. Neve in arrivo anche lungo l'Appennino, ma a quote superiori ai 900/1000 metri.

Mercoledì gli ultimi fenomeni al sud, dopodiché l'anticiclone sarà nuovamente protagonista della scena italiana.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Sabato 12 febbraio: piogge sparse e deboli nelle prime ore di giornata su Emilia Romagna e Piemonte. Fenomeni sparsi su Abruzzo, Molise e Puglia. Altrove nubi sparse e sprazzi di Sole. Fiocchi di neve in alta collina su cuneese e torinese. Temperature in calo.

Domenica 13 febbraio: isolati fenomeni in Puglia e nel Lazio, nubi diffuse al sud ma con fenomeni rari. Sereno al nord. Temperature stazionarie.

Lunedì 14 febbraio: si avvicina una nuova perturbazione al nord con piogge diffuse e ancora nevicate deboli a tratti in pianura su Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia occidentale e pavese. Fiocchi a bassa quota in Liguria. Piogge in estensione anche al nord-est e medio-alto Tirreno. Più soleggiato al sud. Temperature in calo al nord, in aumento al sud.

Martedì 15 febbraio: maltempo che persiste al nord e si estende al resto d'Italia. Nevicate abbondanti in montagna. Temperature in calo.

Mercoledì 16 febbraio: residuo maltempo al sud, migliora nettamente al nord.

Giovedì 17 febbraio: alta pressione in rinforzo ovunque e temperature in aumento.

Venerdì 18 febbraio: stabile su tutta Italia, temperature in aumento.

