METEO 15 GIORNI: pizza, mandolino e ANTICICLONE

L'inverno si avvia verso una mesta conclusione. E' vero che abitiamo nel Mediterraneo dove il clima è spesso mite, ma così è davvero troppo! Un'intera stagione quasi scomparsa che si fa notare ormai solo sul calendario; le ondate di freddo sono effimere e poco ficcanti, la neve ormai è una meteora sempre più rara anche in montagna, per non parlare delle perturbazioni atlantiche che nell'intero semestre freddo si contano sulla punta di una mano.

Si pensava che il mese di febbraio potesse scuotere un po' le "coscienze meteorologiche" con piccolo riscatto invernale, ma così non sarà. Dopo un gennaio quasi del tutto anonimo, febbraio si appresta a chinare la testa ed a seguirlo, sotto l'egida di un'alta pressione sempre più forte.

Ormai possiamo dirlo: oltre alla pizza, al mandolino ed altre tradizioni mediterranee, abbiamo anche l'anticiclone quasi perenne in tutte le stagioni dell'anno. A molti potrà fare piacere, ma fermiamoci un attimo a riflettere sugli equilibri naturali che vengono irrimediabilmente falsati, alla siccità atavica che interessa ormai molte regioni e alla qualità dell'aria che spesso risulta inquinata dalla quasi completa mancanza di ventilazione e fenomeni.

Sul fronte meteo oggi c'è poco da dire. La prima mappa mostra la media degli scenari del modello americano valida per domenica 20 febbraio:

Siamo costretti a pubblicare sempre le stesse mappe perchè la situazione non ne vuol sapere di cambiare. Tuttavia, a cavallo tra la seconda e la terza decade del mese, un po' di variabilità dettata da un flusso fresco da nord-ovest potrebbe interessare l'Italia, ma con fenomeni veloci e poco incisivi.

La forma grassa e spanciata dell'alta pressione non concederà nient'altro. Passata questa piccola concessione, tutto tornerà a chiudersi e come un loop a ripartire da zero. Ecco la situazione prevista per venerdi 25 febbraio:

Pronto ritorno dell'alta pressione e della stabilità da nord a sud. A questo punto speriamo che la primavera vada a resettare un po' la circolazione, garantendo un tempo diverso, altrimenti per alcune regioni i problemi di carenza idrica diverranno insostenibili in vista dell'estate che mai fallisce!

