GELATE TARDIVE: attenzione alla prossima notte!

Ancora una notte di apprensione per i coltivatori e per chi deve preservare le infiorescenze dalle grinfie del gelo tardivo.

Il calo della ventilazione e la serenità del cielo previsti per la prossima notte, agiranno pesantemente sui termometri delle aree interne dell'Italia centro-meridionale, dove saranno possibili gelate anche consistenti.

Ecco le temperature attese in Italia nelle prime ore del mattino di giovedi 8 aprile (si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo)

Punte di -4/-5° saranno possibili nelle valli incassate tra il Lazio e l'Abruzzo...anche se in alcuni casi le temperature potrebbero essere ancora più basse.

Notiamo inoltre qualche gelata in pianura padana e addirittura nelle aree interne della Sardegna e della Sicilia (gelate comunque deboli).

Come anticipato, sarà l'ultima notte di gelo per queste aree. A partire da venerdi le temperature tenderanno a salire, riportandosi su valori più consoni alla stagione in corso. La mappa delle temperature minime attese per le prime ore del mattino di sabato 10 aprile non mostra infatti valori negativi:

Solo le valli più incassate del cento potrebbero avvicinarsi allo zero, ma appena sorgerà il sole tutta l'Italia avrà temperature miti.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località