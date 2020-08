Di quanto caleranno le temperature da oggi fino a lunedi 31 agosto?

La prima mappa mostra le anomalie termiche rispetto alla media climatologica presenti attualmente in Italia (o meglio alle 2 del pomeriggio odierno, giovedi 27 agosto):

Sulle pianure del nord si hanno mediamente tra i 4 e i 6° superiori alla media del periodo. Anche nelle aree interne del centro e del meridione si va tra i 3 e i 5° sopramedia, ad eccezione della Calabria e del nord della Sicilia.

Come si modificheranno le temperature in Italia nella giornata di lunedi 31 agosto? La mappa ritrae le anomalie termiche alle ore 14 della giornata in parola:

Al nord e al centro si scenderà mediamente tra i 3 e i 6° al di sotto della norma...vale a dire che su alcuni settori il calo termico complessivo potrebbe essere attorno a 10°.

Al sud l'aria fresca stenterà ad arrivare. Ecco il motivo delle sacche calde che saranno ancora presenti soprattutto tra la Campania, la Lucania e la Puglia. Su queste zone bisognerà attendere la serata di lunedi per vedere spazzare via il caldo fastidioso dai venti liberatori occidentali.

