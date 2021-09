Meteo: temporali anche INTENSI su alcune regioni

SITUAZIONE: una corrente umida ed instabile da sud ovest ha raggiunto le nostre regioni settentrionali e provoca condizioni favorevoli allo sviluppo di rovesci e temporali, localmente anche intensi. Più a sud prevarrà ancora un respiro di aria stabile e calda, specie sul meridione.



Le regioni più coinvolte risulteranno Piemonte, Lombardia, Liguria, Triveneto e Toscana. La mappa qui sotto rappresenta la fenomenologia attesa nel pomeriggio odierno:

EVOLUZIONE: venerdì la fenomenologia si localizzerà sull'estremo nord-est ma si presenterà ancora localmente tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre altrove prevarranno le schiarite. Sabato ci aspettiamo un intervallo più stabile ovunque, grazie all'intervento di un breve promontorio anticiclonico mobile, come vediamo dalla mappa barica qui sotto:

DOMENICA: una nuova perturbazione temporalesca colpirà nord e Toscana provocando questa volta fenomeni particolarmente abbondanti su est Piemonte, Lombardia e poi il Trentino Alto Adige e l'alto Veneto, importanti anche su Liguria e Toscana, anche se rovesci saranno possibili anche su tutto il resto del settentrione. Possibile parziale interessamento anche di nord Sardegna, Umbria, alto Lazio, Marche, ma da confermare.

Qui la mappa prevista per le ore 15:

PROSSIMA SETTIMANA: sembrava fatta per l'inserimento di un vortice freddo importante sul nostro Paese, invece i modelli esitano ancora e propongono una soluzione intermedia, con la depressione in affondo tra Francia e Spagna e possibili riflessi solo per il nord e l'alto Tirreno. Seguiranno comunque approfondimenti perché la configurazione barica è ancora lungi dall'essere chiaramente definita.



OGGI: da notare i possibili forti temporali su Lombardia, est Liguria, nord Toscana, Veneto, Trentino, alto Friuli. Rovesci possibili qua e là anche su tutto il resto del nord, della Toscana, sul nord dell'Umbria e sulle Marche interne. Temperature in calo nelle aree interessate dal maltempo, altrimenti ancora caldo.

