Meteo: sfilata di perturbazioni ma l'inverno per ora si rifugia nelle Alpi

SITUAZIONE: l'inverno si ritira temporaneamente nelle Alpi, l'avvezione di aria mite investe il Mediterraneo centrale e porta con sè la pioggia, generata dal passaggio di diversi impulsi perturbati. I più intensi sono attesi tra venerdì pomeriggio e sabato mattina tra nord e centro e nella giornata di domenica al sud.



DA NOTARE: nel passaggio perturbato atteso tra venerdì pomeriggio e sabato mattina copiose nevicate investiranno l'area alpina, specie centro-orientale a partire dai 1000-1200m, più in basso nelle vallate più strette e settentrionali. Domenica forti temporali potranno colpire la Campania.



EVOLUZIONE: la prossima settimana le correnti ruoteranno dai quadranti settentrionali spingendo a tratti ancora qualche veloce perturbazione ad interessare segnatamente le nostre regioni centrali e meridionali, risparmiando il nord, che rimarrà sottovento. Solo sui settori alpini di confine sarà possibile qualche ulteriore nevicata portata dai versanti esteri. Le temperature caleranno sensibilmente in montagna, moderatamente in pianura, al nord segnatamente nei valori minimi, altrove anche in quelli massimi diurni.



ANTICICLONE: da giovedì 28 gennaio a sabato 30 gennaio possibile fase più mite e stabile per la progressiva espansione di un campo di alta pressione, che dovrebbe comunque avere durata molto limitata ed essere seguito da un nuovo peggioramento piovoso entro domenica 31 gennaio.



LUNGO TERMINE: stamane ci sono solo due modelli che segnalano la possibilità che aria fredda di rientro dalla Russia possa sconvolgere almeno parzialmente la circolazione atmosferica sull'Europa: quello canadese e il nuovo modello sperimentale americano (che porta avanti questa opzione da giorni). Tutti gli altri indicano una prosecuzione del tempo Atlantico anche durante la prima decade di febbraio con passaggi piovosi ma poco freddo. Seguite comunque tutti gli aggiornamenti.



OGGI: al nord e lungo le regioni centrali tirreniche molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni intermittenti, distribuite irregolarmente sul territorio e più probabili su alta Lombardia, Liguria, fascia alpina e prealpina, coste dell'alto Tirreno, a tratti asciutto. Limite della neve in rialzo dalle quote collinari a 800-1000m nel corso della giornata. Sul resto del Paese tempo migliore con schiarite alternate ad annuvolamenti, assenza di precipitazioni. Temperature in generale rialzo.



PEGGIORAMENTO di VENERDI 22: appare molto intenso per l'approfondimento di un minimo depressionario sul Mar Ligure, guardate la carta barica e le conseguenze sul territorio tra venerdì sera e sabato mattina:

In viola le piogge più consistenti, in verde e giallino le nevicate. In azzurro le piogge di debole intensità.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (pioggia/neve)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

--------------------------------------------------------------------