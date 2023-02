METEO: prima il FAVONIO oggi, domani irrompe aria freddissima!

Sarà un week-end di estremi termici in Italia per l'avvicendamento di masse d'aria molto diverse tra loro. In questi minuti troviamo un vasto e forte campo di alta pressione sull'Europa occidentale che sta ricoprendo anche la nostra penisola, con effetti che saranno piuttosto evidenti in giornata. Ad est, invece, troviamo un nucleo d'aria fredda che a breve valicherà i Balcani e domani irromperà su tutta Italia con un notevole calo termico.

Quest'oggi registreremo temperature decisamente clamorose per febbraio: in particolare al nordovest ci aspettiamo picchi massimi superiori ai 17-18°C, come se ci trovassimo in primavera. Tutto merito dei venti di favonio che scivolano dalle Alpi, a cui va ad aggiungersi l'effetto della subsidenza dell'anticiclone che schiaccia verso il suolo l'aria rendendola più secca, stabile e calda. Clima piacevole, in pieno giorno, anche su Sardegna, Sicilia e laddove splenderà il Sole su Toscana, Umbria, Lazio. Discorso diverso per il medio-basso Adriatico dove nella seconda parte della giornata irromperà un fronte freddo dai Balcani che apporterà piovaschi e acquazzoni.

DOMENICA irromperà l'aria gelida dai Balcani che dapprima invaderà il versante adriatico e poi dilagherà sul resto dello Stivale. Il tutto però avverrà in un contesto prevalentemente secco e avaro di precipitazioni. Qualche fiocco di neve potrebbe fare la sua comparsa anche sulle coste di Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, ma con accumuli impossibili. Qualche centimetro di neve più probabile in Appennino. Sereno o poco nuvoloso al nord e sul lato tirrenico.

L'aria fredda prevista domani, a 1500 metri: si notano picchi di -10°C sul versante adriatico, inferiori di quasi 10°C alle medie del periodo.

Il gran freddo persisterà anche la prossima settimana, con apice del freddo tra lunedì e martedì. Poi potrebbero tornare le precipitazioni a metà settimana, con fiocchi a bassa quota, ma ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti!