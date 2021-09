METEO: l'estate volge davvero al termine, l'autunno prepara l'offensiva

SITUAZIONE: l'Italia si trova ancora sotto la protezione di un promontorio anticiclonico che tende però ad indebolirsi, a causa del graduale inserimento di una modesta ma efficace saccatura, in grado di dispensare da mercoledì 15 nuvolaglia diffusa e i primi fenomeni sparsi al nord. Nel contempo aria ancora decisamente calda seguiterà ad affluire al centro e al sud ma sarà l'ultima vampata prima di una decisa ritirata.



Ecco la mappa barica che descrive la situazione prevista per mercoledì 15 con il tentativo di inserimento di un cavo d'onda da sud ovest verso il settentrione:

EVOLUZIONE: giovedì rovesci e temporali sparsi al nord si faranno sentire un po' di più, anche se non risulteranno molto intensi, mentre l'instabilità si attiverà anche lungo l'alto e medio Tirreno, specie in Toscana, dove ci aspettiamo dei fenomeni anche rilevanti.



Entro venerdì mattina saranno molte le zone dove si potrà contare un accumulo di qualche millimetro di pioggia, come si evince molto bene da questa mappa, che descrive appunto la sommatoria dei fenomeni attesi sino alle 8 di venerdì 17 settembre:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: nel fine settimana aria meno calda affluirà anche al sud e il tempo risulterà nel complesso variabile con qualche spunto temporalesco soprattutto sul Tirreno, ma la vera novità potrebbe intervenire da lunedì 20 con l'ingresso sul Mediterraneo centrale di una saccatura più incisiva, in grado di dispensare maltempo anche intenso e un più marcato calo termico. Seguite tutti gli aggiornamenti!

OGGI: un po' di nuvolaglia in arrivo al nord, specie su Alpi e Liguria, cielo poco nuvoloso o velato altrove. Clima ancora caldo, specie nelle ore pomeridiane, con punte oltre 30°C.

Questa è la situazione attuale (LIVE!) vista dal satellite:



