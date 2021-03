Meteo: FREDDO e anche NEVE in questo marzo pazzerello

La neve cade sull'altopiano della Sila.

SITUAZIONE: masse d'aria fredda di origine artica hanno raggiunto e seguiteranno a raggiungere durante la settimana ad intervalli il nostro Paese. L'instabilità si attarda ancora sulle nostre estreme regioni meridionali, specie del versante adriatico, regalando rovesci di neve sino a 400m. Ecco la carta barica prevista per le 18 di oggi:

Ecco la moviola satellitare dove si evince che l'aria fredda impatta le Alpi da nord, ma tutta l'umidità si scarica sui versanti nord-alpini, mentre il vortice freddo che si è attivato sui Balcani contribuisce a mantenere attive le condizioni instabili sul basso Adriatico:

Ecco invece una carta barica prevista per la notte su martedì, dove si vede il vortice freddo allontanarsi verso la Romania:

Attenzione però! Un nuovo impulso freddo giungerà tra martedì pomeriggio e mercoledì. Qui i risvolti precipitativi attesi per martedì pomeriggio 16 marzo secondo il nostro modello con neve a 400-600m sull'Appennino centrale e soprattutto meridionale:

Anche per mercoledì 17 si rinnoverà l'instabilità al centro e al sud con l'isoterma di zero gradi a 1500m pronto ad abbracciare tutto il Paese; ciò determinerà ancora nevicate sin verso i 400-600m sull'Appennino marchigiano, abruzzese e meridionale, sottoforma di rovesci intermittenti:

Tra giovedì 18 e venerdì 19 tutto potrebbe ancora accadere ma diminuiscono sensibilmente stamane le possibilità di una forte nevicata in pianura fuori stagione al nord, mentre rimane in piedi l'ipotesi di una spruzzata sul nord-ovest e della formazione di una depressione più a sud, all'altezza del Tirreno centrale con risvolti perturbati su molte regioni; qui sotto l'ipotesi ormai minoritaria di una nevicata consistente al nord nella notte su venerdì 19 marzo:

Qui invece l'ipotesi di una depressione sul Tirreno centrale con maltempo intenso sulle regioni centrali tirreniche, in estensione a gran parte del centro e del sud sempre per lo stesso intervallo temporale:

A soli 4 giorni dall'evento come capirete c'è ancora molta incertezza sulla dislocazione delle precipitazioni, meno sull'incidenza del freddo, che ci sarà e manterrà sino a sabato le temperature sotto le medie del periodo, anche di diversi gradi. Sull'evoluzione tra giovedì e sabato non mancheranno comunque approfondimenti su MeteoLive.it!



OGGI da notare:

-i rovesci nevosi sul basso Adriatico a quote molto basse

-le nevicate sui settori alpini confinali

-il vento freddo da nord al centro e al sud

