METEO: ecco la perturbazione del week-end, vediamo dove pioverà!

Come ampiamente previsto nei giorni scorsi il tempo sta rapidamente peggiorando su tante nostre regioni per merito di una perturbazione atlantica in movimento rapido da ovest verso est.

La depressione sta prendendo forma in queste ore nel canale di Sardegna, attorno alla quale si aggrovigliano masse d'aria nettamente diverse con l'intento di dar vita ad un vortice ricco di instabilità. Sul bordo orientale di questa depressione in via di sviluppo troviamo un tappeto di nubi che sta sovrastando gran parte del centro e parte del sud: all'interno di questo ammasso nuvoloso troviamo piogge diffuse e anche qualche nube più prorompente che sta determinando temporali e forti rovesci.

Vediamo in breve cosa ci aspetta durante questo fine settimana:

SABATO 19 - Maltempo diffuso su tutto il centro Italia e Sardegna. Piogge e rovesci anche su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria settentrionale. Rischio fenomeni intensi con accumuli significativi in Campania. Piogge possibili in giornata anche su Liguria orientale, Emilia Romagna, Veneto. Più asciutto sul resto del settentrione.

DOMENICA 20 - La depressione si muove verso est, pertanto il maltempo si concentrerà principalmente al sud e sul medio-basso Adriatico. Via via più stabile al nord e sul lato tirrenico centro-settentrionale. Il miglioramento poi sarà marcato ovunque lunedì, ma solo per poco!

Tra martedì e mercoledì dovremo fare i conti con una severa perturbazione, come già discusso in questo articolo.