Meteo 7 giorni: week-end con l'ombrello su tante regioni, ma occhi puntati ad inizio settimana!

Ultime ore di stabilità per buona parte della penisola: da domani occorrerà minursi d'ombrello su tante regioni e in alcuni casi occorrerà prestare particolare attenzione alle allerte meteo per via dei fenomeni intensi.

Una perturbazione atlantica a breve approderà nel Mediterraneo dove darà vita ad un vasto fronte temporalesco. Questi temporali troveranno la strada spianata su Sardegna, Campania, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria settentrionale. Insomma saranno parecchie le regioni che potranno essere interessate da piogge localmente intense.

Fenomeni presenti anche su Toscana, Sicilia, Emilia Romagna, Marche, seppur meno persistenti e violenti. Un po' di piogge potrebbero affacciarsi anche sul nordest nel corso di sabato.

Domenica gli ultimi fenomeni attraverseranno il sud ed il medio-basso Adriatico, poi una breve pausa in attesa della perturbazione più intensa, quella di martedì 22.

L'ondata di maltempo, di cui vi abbiamo parlato nei precedenti articoli, coinvolgerà praticamente tutta Italia e potrebbe determinare notevoli piogge, temporali e venti impetuosi.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 19 novembre: maltempo su gran parte d'Italia, in arrivo un'altra perturbazione atlantica. Rischio nubifragi su Lazio, Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria settentrionale. Piogge sparse al nordest, più asciutto al nordovest. Temperature in calo.

Domenica 20 novembre: maltempo ben presente al sud e parte del centro, graduale miglioramento al nord. Temperature in calo.

Lunedì 21 novembre: fenomeni sparsi al sud, qualche nevicata sulle Alpi occidentali. Dalla sera netto peggioramento al nordovest per l'arrivo di una forte perturbazione da ovest. Temperature stazionarie.

Martedì 22 novembre: profonda depressione sull'Italia con maltempo diffuso e fenomeni intensi sul lato tirrenico, Marche, Emilia Romagna. Nevicate abbondanti in montagna. Venti impetuosi di libeccio e ostro al sud e lato tirrenico, bora al nordest.Temperature in calo.

Mercoledì 23 novembre: maltempo diffuso al sud e medio-basso Adriatico, migliora altrove. Temperature in calo.

Giovedì 24 novembre: alta pressione in rinforzo al nord e lato tirrenico, ultimi fenomeni sparsi al sud.

Venerdì 25 novembre: anticiclone su tutta Italia, ma potrebbe risultare momentaneo.

