Meteo 15 giorni: l'autunno (meteorologico) cederà il testimone all'inverno sotto la PIOGGIA!

L'autunno meteorologico si avvia verso le sue ultime battute. Ricordiamo che dal punto di vista meteorologico, la stagione autunnale termina il 30 novembre, esattamente 21 giorni prima della più nota scadenza astronomica.

Scartabellando tra mappe e modelli a medio e lungo termine, non si notano alte pressioni in grado di monopolizzare il tempo come troppe volte è successo negli ultimi mesi. Di conseguenza, l'inverno meteorologico potrebbe emettere i primi vagiti sotto un tempo instabile, se non del tutto perturbato anche se in un contesto termico non particolarmente freddo.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per l'ultima domenica del mese, ovvero domenica 27 novembre:

Ancora perturbazioni da ovest dirette verso la nostra Penisola. L'alta pressione seguiterà a comandare la scena meteorologica più ad est, verso l'Europa orientale, senza entrare sul Mediterraneo centro-occidentale.

Ne deriverà un tempo abbastanza piovoso, ma non freddo sull'Italia. A tal proposito vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per domenica 27 novembre:

Probabilità di pioggia nel complesso media (dove vedete il colore verde), ma con punte anche elevate dove è presente il giallo. La medesima probabilità viene invece giudicata bassa laddove è presente il colore blu. Come vedete, le aree dove potrebbe piovere sono in netta maggioranza rispetto alle zone asciutte o poco piovose.

Infine, questa è la situazione sinottica imbastita questo pomeriggio dalla media degli scenari americana per giovedi 1 dicembre, primo giorno dell'inverno meteorologico:

In base a questa mappa possiamo dire che il primo giorno di inverno non sarà freddo, ma che la pioggia potrebbe cadere ancora su molte aree del nostro Paese stante lo scorrimento delle correnti occidentali sulla Mittleuropa ed in parte anche sull'Italia.

