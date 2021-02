METEO: altro MALTEMPO in arrivo, ma occhi puntati su FREDDO e NEVE da giovedÃ¬ sera!

MALTEMPO: un fronte dietro l'altro, la perturbazione più intensa transiterà tra mercoledì e le prime ore di giovedì portando tanta pioggia al nord e al centro e poi sul basso Tirreno, altre nevicate sulle Alpi oltre gli 800-1000m con sconfinamenti anche più in basso sull'arco alpino occidentale.



ARIA GELIDA: ma a rubare la scena stamane è la prevista un'irruzione fredda in arrivo da giovedì sera a domenica. Un serbatoio d'aria particolarmente fredda infatti è parcheggiata appena a nord dell'Italia e basterà uno sbuffo di correnti orientali per protenderlo verso di noi e per interagire con masse d'aria umide in arrivo dalla Francia.



NEVE: questo determinerà conseguenze nevose già giovedì sera su parte della Valpadana e sul medio Adriatico, stante il contrasto termico che si verrà a generare, ma la neve cadrà soprattutto tra la serata di venerdì e la mattinata di sabato al centro e al sud, anche sulle coste in Adriatico, oltre i 200-300m sulle zone interne del Tirreno. Domenica ulteriori nevicate previste su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, probabilmente a tratti sin sulle coste.

Ecco le nevicate previste nella serata di giovedì 11 febbraio sull'Italia:

E quelle nella serata di venerdì-notte su sabato, notate i fiocchi sin sulle coste dell'Adriatico:



DURATA e INTENSITA' del FREDDO: la fase più intensa dell'irruzione fredda è prevista tra sabato e domenica, ma farà freddo almeno sino a martedì 16; le punte minime si registreranno sia sabato che domenica mattina con valori sino a -13°C a 1500m. Il freddo potrebbe poi concentrarsi sul medio e basso Adriatico. Ecco le temperature previste a 1500m nella notte su sabato sull'Italia, notate le punte sino a -12°C previste al nord:

ALTA PRESSIONE e CORRENTI da OVEST: a disturbare il trionfo dell'inverno nell'area mediterranea ci penserà l'azione congiunta di un'area anticiclonica sul nord Africa, favorita nella sua azione stabilizzatrice da un deciso rinforzo delle correnti occidentali, come si nota dal raffronto tra le carte di ieri e di oggi per la stessa data del modello europeo previste per martedì 16 e soprattutto da quella successiva, che evidenzia la spinta della corrente a getto da ovest, pronta a cancellare il freddo e a riproporci le condizioni che stiamo sperimentando attualmente.

Seguite comunque gli aggiornamenti, c'è ancora un margine di incertezza.

Modello europeo ieri per martedì 16:

Modello europeo oggi per martedì 16:

Rinforzo dei venti da ovest previsto da mercoledì 17:

Da notare oggi:

-una prima perturbazione in allontanamento verso est con piogge sparse possibili un po' ovunque, miglioramento a partire dal nord-ovest, ma nuovo rapido peggioramento in serata con piogge e nevicate proprio sul nord-ovest e la Toscana.

