METEO: al nord torna il sereno, instabilità moderata al centro e al sud

SITUAZIONE: l'Italia resta inserita in un canale depressionario che però va esaurendo la sua azione; esso verrà sostituito entro lunedì da un promontorio anticiclonico che favorirà un netto rialzo termico al centro e al sud. Nel frattempo ancora per oggi e domenica seguiteranno a manifestarsi condizioni di instabilità lungo le zone costiere e poi interne e montuose del centro e del sud, come mostra questa mappa delle precipitazioni previste per il pomeriggio odierno:

Il nord rimarrà sottovento a questa circolazione e in cielo pressoché sereno, solo sulla Liguria potranno originarsi locali rovesci sotto costa, così come sulle Alpi orientali nel pomeriggio. Da lunedì ecco la progressiva rimonta del cuneo anticiclonico:

Da martedì da ovest comincerà ad avvicinarsi una figura depressionaria, che favorirà un'ulteriore richiamo di aria calda e stabile sulle nostre regioni centrali e meridionali, come si nota anche da questa mappa prevista per mercoledì 21 ottobre a 1500m:

L'onda calda risparmierà il nord e parte del centro, ma favorirà temperature praticamente estive all'estremo sud. Al nord e sulla Toscana oltretutto la massa d'aria si umidificherà transitando sul mare, generando nuvolosità e anche qualche fenomeno, specie sulla Liguria, in attesa del passaggio di un fronte organizzato, atteso in arrivo tra venerdì e sabato, come mostra in modo eloquente il modello europeo:

RIASSUMENDO:

-fine settimana 17-18 ottobre ancora un po' instabile al centro e al sud con rovesci sulle coste al mattino, all'interno nel pomeriggio, bello al nord, ancora fresco.



-lunedì 19 e martedì 20 bello ovunque, molto più mite al centro e al sud, in Liguria locali rovesci.



-mercoledì 21 al nord e sulla Toscana nuvolaglia con rovesci a ridosso delle coste liguri e dell'alta Toscana, ancora bello altrove, caldo al sud.



-giovedì 22 e venerdì 23: al nord spesso nuvoloso e da venerdì prime piogge organizzate a partire da ovest, coinvolta anche la Toscana con temporali, solo parziale nuvolosità e tempo asciutto altrove, caldo al sud e su Lazio ed Abruzzo.

