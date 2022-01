L'alta pressione è ormai REALTA': quanto potrà durare?

Le correnti fredde da nord-est che ci hanno interessato negli ultimi giorni, stanno uscendo in maniera definitiva dalla scena italiana. Al loro posto subentra un ingombrante anticiclone che ci terrà compagnia per diversi giorni, almeno fino al giorno 20 gennaio.

Per il momento non c'è nebbia e la qualità dell'aria non è scadente, ma il tutto tenderà a peggiorare nel corso del fine settimana con l'azzeramento quasi completo della ventilazione.

L'alta pressione si comporterà come un vero e proprio killer dei fenomeni nevosi e piovosi che nei prossimi giorni saranno praticamente assenti dalla scena italiana.

Le previsioni per oggi sono davvero molto semplici; le vediamo tramite la mappa del soleggiamento prevista tra le 9 e le 15 di oggi:

Gli annuvolamenti si dovranno cercare davvero con il lanternino. Interesseranno la Puglia, il sud-ovest della Sardegna e la Sicilia orientale, ma senza determinare fenomeni. Su tutte le altre regioni avremo una specie di "fredda estate" anche se le temperature tenderanno ad aumentare specie in quota, stante l'attenuazione delle correnti settentrionali.

Per domani, sabato 15 gennaio, nessun cambiamento sostanziale con ulteriore peggioramento della qualità dell'aria nelle grandi città.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località