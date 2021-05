Inizio settimana VARIABILE con qualche ACQUAZZONE sui rilievi e sulle Isole

L'ultima perturbazione transitata sull'Italia tra sabato 1 e domenica 2 maggio, ha lasciato in eredità un flusso di correnti abbastanza fresche dai quadranti occidentali che determinano generali condizioni di variabilità.

Diamo subito uno sguardo all'immagine da satellite scattata alle 8 di questa mattina:

Partendo dal nord, si notano rovesci sparsi al nord-est che tenderanno ad attenuarsi con il passare delle ore.

Al centro e al sud balza all'occhio la chioma di una debole perturbazione africana che sta interessando la Sicilia e la Calabria con qualche pioggia. Sul resto d'Italia il cielo è sereno o velato.

Cosa capiterà nelle prossime ore? Come anticipato, l'instabilità ancora presente sul nord-est dovrebbe attenuarsi e concentrarsi sui rilievi. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 20 di questa sera:

A parte qualche piovasco sull'Appennino centro-settentrionale, sulle Alpi orientali, sulla Sicilia e il sud della Calabria, in tempo sarà asciutto e in larga parte soleggiato in Italia.

Le temperature si manterranno su valori gradevoli durante il giorno, specie nelle aree baciate dal sole.

Diamo infine uno sguardo al tempo di domani, martedi 4 maggio:

Tempo in peggioramento sulla Sardegna, in parziale estensione al medio Tirreno con qualche pioggia. Da segnalare anche alcuni rovesci nel pomeriggio sulle Alpi, per il resto tempo asciutto, largamente soleggiato e con temperature invariate.

