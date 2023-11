BRRR! FREDDO ad ondate, NEVE in pianura dietro l'angolo su...

Potrà nevicare così al nord durante la prima decade di dicembre?

Beh magari non così, ma ci sono buona probabilità di assistere alla prima spruzzata in pianura.



Qualche momento di neve potremmo registrarsi già giovedì 30 novembre . Infatti tra martedì 28 e mercoledì 29 sulla Valpadana affluirà aria nettamente più fredda e secca.



Giovedì 30 novembre ecco sopraggiungere aria nettamente più umida e progressivamente più mite da sud ovest, a precedere il passaggio di un fronte organizzato per venerdì 1° dicembre.



In questa occasione, come vediamo qui sotto, la neve per qualche ora potrebbe farsi notare sul nord della Lombardia e del Veneto anche in pianura, oltre che su tutto il settore alpino, fondovalle compresi:

Venerdì 1° dicembre transiterà la perturbazione più attiva ma con temperature ormai decisamente più alte, non favorevoli alla neve sotto gli 800-1000m sulle Alpi.



Da sabato 2 dicembre a domenica 3 dicembre aria nuovamente più fredda affluirà sull'Italia settentrionale e in parte centrale riportando il sereno e anche le gelate notturne, come vediamo da questa mappa relativa alle temperature previste all'alba di lunedì 4 dicembre:

Martedì 5 dicembre una modesta depressione avanzerà da ovest ma paradossalmente potrebbe non avere la forza di coinvolgere il nord , dove le temperature risulterebbero favorevoli a nevicate sino in pianura. Il modello europeo concede solo una spolverata in pianura sul Piemonte, Valle d'Aosta ed appennino ligure e nulla più:

Altri modelli attribuiscono maggiore importanza ed incisività alla depressione in arrivo , con il nord che sperimenterebbe una nevicata estesa, altri ancora sono assimilabili all'ipotesi del modello europeo.



Dunque in sintesi la neve al nord in pianura per il periodo 5-6 dicembre è un'ipotesi concreta, nonostante la distanza temporale, ma potrebbe risolversi in una modesta spruzzata, limitata a poche regioni. Seguite gli aggiornamenti!