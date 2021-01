Altro MALTEMPO in vista al centro e al sud per il week-end con piogge e NEVICATE, il nord a secco tranne...

SITUAZIONE: l'Italia è ancora interessata da una circolazione depressionaria che favorisce il passaggio di impulsi instabili inseriti in un flusso di correnti occidentali, che penalizzano soprattutto il centro e il sud. Da qui anche oggi il rischio di temporali tra Sardegna, Lazio, Molise, Campania, Lucania e nord Puglia nel pomeriggio, come evidenzia questa mappa del modello europeo:

Tra la notte e la mattinata di venerdì 8 i fenomeni risaliranno verso nord, andando ad interessare le restanti regioni centrali con piogge e nevicate lungo la dorsale appenninica oltre i 600-800m, nel contempo è previsto un rialzo termico al sud indotto dalle correnti meridionali in rinforzo, al nord solo nuvolaglia e un po' di freddo, sporadiche nevicate sull'Appennino emiliano-romagnolo:

FINE SETTIMANA: un fronte caldo, propaggine più orientale di una depressione presente a ridosso tra Francia e Spagna, darà luogo ad un generale peggioramento dapprima al sud e poi al centro con piogge e nevicate anche a quote basse sull'Appennino centrale. Il modello europeo esclude che le precipitazioni, in questo caso nevose, possano raggiungere l'Emilia-Romagna, mentre il modello americano è più possibilista, ecco la sequenza per SABATO e per DOMENICA secondo il modello europeo:

Pare ormai invece quasi del tutto escluso un coinvolgimento di altre zone del nord . Da notare la neve a quote basse prevista sulle zone appenniniche del centro già dalle quote collinari, ancora mitezza al sud.

PROSSIMA SETTIMANA: correnti da NNW sull'Italia con tempo variabile e diversi momenti soleggiati, in un contesto solo relativamente freddo, l'alta pressione sarà presente sull'ovest del Continente ma non arriverà a proteggerci completamente. Nel contempo aria molto fredda andrà accumulandosi sull'est europeo, mentre un'altra massa d'aria gelida, approfittando di un'elevazione verso nord dell'alta pressione, potrebbe bussare alle porte dell'Italia dalla metà del mese in poi. La situazione però rimane molto incerta, seguite gli aggiornamenti!



Da notare per oggi: i rovesci previsti tra Lazio e Sardegna nel pomeriggio con neve nel Frusinate.

Situazione meteo LIVE:

