Settimana da urlo, l'inverno ruggisce con pioggia e NEVE

I prossimi sette giorni saranno davvero densi di maltempo considerando che transiteranno almeno due distinte perturbazioni cariche di pioggia, vento e neve. Su gran parte d'Italia ci sarà la pioggia, su questo non ci sono dubbi; su alcuni territori, invece, arriverà la neve addirittura a bassissima quota.

Trattandosi di due perturbazioni atlantiche è chiaro che le precipitazioni nevose riguarderanno essenzialmente le aree nord-occidentali del Paese e tutt'al più le aree montuose. Proprio in queste ore, infatti, si sta consolidando un cuscinetto freddo nei bassi strati della Val Padana e sarà proprio questo il fattore chiave per l'arrivo della neve in pianura.

La prima perturbazione è attesa tra lunedì pomeriggio e martedì: il fronte caldo della depressione attraverserà il nord con deboli piogge e fiocchi di neve a tratti in pianura tra Lombardia, Piemonte, Emilia. Neve a bassa quota anche su Valle d'Aosta, Liguria. Fino in collina sul Triveneto. Piogge e rovesci sono attesi su centro Italia e versante tirrenico.

La seconda perturbazione sarà ancor più estesa e forte. Anche in questo caso il fronte caldo scivolerà dapprima sul nord Italia regalando nevicate in pianura sul nordovest, mentre sul resto d'Italia avremo a che fare con la pioggia, ed anche in maniera abbondante. Difficile al momento quantificare gli accumuli nevosi sul nord Italia.

Le ultimissime stime ci mostrano alcuni centrimetri di accumulo principalmente su Piemonte e Valle d'Aosta, per quel che riguarda le bassissime quote e l'8 dicembre:

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 4 dicembre: breve pausa su centro e sud, aumentano nuovamente le nubi al nord. Tra pomeriggio e sera piogge e nevicate in arrivo al nordovest. Fiocchi fino in pianura su Piemonte, bassa Lombardia; a bassa quota in Liguria.

Martedì 5 dicembre: ennesimo peggioramento su gran parte d'Italia. Fronte caldo in scorrimento sul nord Italia e regioni centrali/tirreniche. Neve molto debole e bagnata a tratti fino in pianura tra Lombardia ed Emilia occidentale, in collina sul Triveneto.

Mercoledì 6 dicembre: migliora al nord, maltempo diffuso su centro e sud. Temperature in calo.

Giovedì 7 dicembre: breve fase di transizione tra una perturbazione e l'altra. Clima freddo al nord.

Venerdì 8 dicembre: nuovo peggioramento per l'Immacolata. Maltempo al nord e alto Tirreno, rischio neve a quote basse sul nordovest, anche in pianura.

Sabato 9 dicembre: maltempo su nordest, centro e sud. Temperature in calo ovunque.

Domenica 10 dicembre: ultimi fenomeni al sud, torna pian piano l'alta pressione su tutto lo Stivale. Temperature stazionarie.

