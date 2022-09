Meteo 7 giorni: verso un finale di settembre con tanto Autunno!

L'Autunno, cominciato astronomicamente solo da poche ore, è pronto ad entrare in scena con una serie di perturbazioni ricche di piogge e purtroppo anche fenomeni molto marcati. È proprio ciò che avverrà nel fine settimana, quando una massa d'aria molto umida e instabile proveniente da ovest transiterà sull'Italia dando luogo a rovesci e temporali violenti. Le regioni tirreniche saranno senza dubbio le più coinvolte dal maltempo, ma non si escludono piogge forti e persistenti anche sulle Alpi orientali e in Friuli Venezia Giulia.

Molta meno pioggia è prevista sul nordovest, specie su Piemonte e Valle d'Aosta, ma comunque entro la fine del mese potrebbero precipitare discreti accumuli di pioggia in grado di tamponare la crisi idrica in atto.

Negli ultimi giorni di settembre, infatti, le correnti nord-atlantiche saranno ancora protagoniste all'interno del Mediterraneo e favoriranno il continuo sviluppo di nubi e piogge, nonchè fenomeni intensi sui versanti più esposti come le regioni tirreniche. Ve ne abbiamo parlato in modo approfondito in questo articolo.

Anche dal punto di vista termico ci avviamo verso una fase autunnale e molto poco estiva: eccezion fatta per un momentaneo aumento termico al sud a partire da domenica, per effetto dei venti di scirocco, ci imbatteremo in temperature generalmente inferiori alle medie del periodo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 24 settembre: tempo in rapido peggioramento su Liguria, Toscana, Piemonte, Lombardia. Rischio nubifragi in Toscana, specie tra pomeriggio e sera, nonché sulla Liguria orientale. Piogge più deboli sul resto del nord. Asciutto al sud. Temperature stazionarie.

Domenica 25 settembre: temporali intensi su Toscana, Lazio, Sardegna, Campania settentrionale, in estensione ai settori adriatici centrali tra Marche, Abruzzo e Molise. Rischio nubifragi elevato. Maltempo disorganizzato al nord, più asciutto al sud. Temperature in aumento.

Lunedì 26 settembre: maltempo residuo al nordest, piogge e temporali sparsi al centro, in estensione al sud. Temperature in aumento al sud, in calo altrove.

Martedì 27 settembre: maltempo presente su tante regioni da nord a sud, specie su Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Molise. Temperature stazionarie.

Mercoledì 28 settembre: instabilità sparsa da nord a sud, temperature stazionarie.

Giovedì 29 settembre: possibile nuovo intenso peggioramento sulle regioni tirreniche per un'altra perturbazione nord Atlantica. Fenomeni anche al nordest. Temperature in calo ovunque.

Venerdì 30 settembre: il mese si conclude all'insegna del tempo perturbato e autunnale da nord a sud, con piogge più frequenti sui versanti tirrenici e al nordest. Neve sulle Alpi a quote medio-alte.

