Meteo 15 giorni: ottobre debutterà con il MALTEMPO su diverse regioni

Nel mese di ottobre l'autunno proverà ad alzare la voce sull'Italia, come è giusto che sia. Una profonda depressione centrata sulla Scandinavia dovrebbe condizionare il tempo di gran parte del nostro Continente, compresa l'Italia, inviando impulsi perturbati verso il nostro Paese nei primi giorni del nuovo mese.

Iniziamo con la mappa sinottica imbastita questo pomeriggio dalla media degli scenari del modello americano valida per sabato 1 ottobre:

Ecco la suddetta depressione centrata poco ad ovest della Scandinavia che condizionerà il tempo di quasi tutto il nostro Continente. Per ciò che concerne l'Italia, verremo interessati da un flusso occidentale umido ed instabile con rischio di precipitazioni soprattutto al nord e sul Tirreno. Sulle Alpi arriveranno anche le prime nevicate in quota, che non faranno assolutamente male ai nostri ghiacciai dopo un'estate terribile.

Questa situazione subirà poi una parziale modifica attorno al 4-5 ottobre. A tal proposito, osserviamo un'interessante mappa della probabilità di pioggia a livello europeo prevista per martedi 4 ottobre:

Da questa mappa sembra prendere piede una zona di alta pressione in sede iberica con orientamento delle correnti sull'Italia da nord-ovest. Ciò garantirà condizioni variabili sul nostro Paese con qualche precipitazione più probabile nelle aree interne del centro, sul versante adriatico e parte del meridione.

Dal punto di vista termico, ecco le temperature a 1500 metri previste per mercoledi 5 ottobre:

Europa centrale tutta al fresco...addirittura al freddo la parte più settentrionale. Temperature più miti invece sull'Italia e sul Mediterraneo, ovvero un clima tutto sommato gradevole durante il giorno senza punte eccessive ne al rialzo che al ribasso.

