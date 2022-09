Prossima settimana dominata dalle correnti atlantiche, tanto altro MALTEMPO in arrivo

Le correnti atlantiche, a lungo assenti negli ultimi mesi, stanno per soffiare nuovamente nel Mediterraneo e lo faranno a più riprese con alta probabilità fino al termine di settembre. L'alta pressione sarà grande assente sullo Stivale, ed ecco che ne approfitteranno i venti umidi e instabili provenienti da ovest e nord-ovest.

La prima forte ondata di maltempo arriverà nel week-end e coinvolgerà principalmente le regioni centrali, il lato tirrenico e il Friuli Venezia Giulia. Tanti temporali e nubifragi sono previsti soprattutto domenica, come accennato in questo articolo. In un primo momento il sud resterà ai margini della perturbazione, dopodiché da lunedì anche il Meridione riceverà un discreto contributo di instabilità.

La prossima settimana continuerà a ricevere correnti fresche e molto instabili provenienti dal nord Atlantico, le quali porteranno tempo autunnale a più riprese da nord a sud. Le regioni più colpite da questa instabilità saranno quelle tirreniche e nordorientali, essendo le più esposte ai venti occidentali e sud-occidentali. Tornerà anche la neve abbondante sulle Alpi, prevalentemente oltre i 2000 metri di quota.

Al momento non è prevista una sola giornata stabile su tutta Italia nel corso della prossima settimana. Questo ovviamente non significa che pioverà sempre e ovunque, ma che ci saranno molte occasioni di tempo perturbato soprattutto sul lato tirrenico. Leggermente più asciutto sul lato adriatico e quello ionico.

Dalla mappa delle precipitazioni totali previste fino a fine mese si evince un maggior carico di pioggia sul versante occidentale e al nordest, con accumuli davvero importanti, superiori ai 150-200 mm.