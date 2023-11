Meteo 7 giorni: tra maltempo e ritorno del freddo, martedì NEVE al nord, poi altra perturbazione!

Maltempo dalle caratteristiche autunnali nel fine settimana con vento forte ma temperature miti al centro e al sud, un po' più fredde nel nord. Abbondanti i fenomeni attesi al nord e al centro, nevosi sulle Alpi a quote molto "ballerine". Dapprima in rialzo tra questa sera e venerdì, poi in graduale abbassamento con l'arrivo di aria progressivamente più fredda nel corso di sabato.

L'aria fredda dilagherà su gran parte d'Italia tra domenica 3 e lunedì 4 dicembre, ma sarà al nord che metterà radici, preparando il terreno ad un episodio nevoso non trascurabile previsto tra lunedì sera e l'alba di venerdì, segnatamente al nord-ovest e su parte dell'Emilia.



Ecco le temperature attese a 1500m per l'alba di lunedì 4 dicembre:

Le probabilità di un evento nevoso (pur modesto) sono in aumento con accumuli compresi tra 1 e 10cm sul settore padano a secondo della vicinanza o meno alle zone montuose o alle grandi aree urbane (devastanti isole di calore). Ecco un momento della nevicata proposto dal modello ICON e la sommatoria dei fenomeni nevosi sempre relativi allo stesso modello:

La sommatoria dei fenomeni su tutto il Paese entro l'alba di martedì 5 dicembre sarà la seguente, notate i picchi di accumuli su Prealpi ed Alpi centro-orientali e sulla Liguria di Levante:

Nei giorni successivi ecco sopraggiungere un'altra perturbazione, giusto per battezzare le feste: tra il 7 e l'8 si prevede infatti forte maltempo sull'insieme del Paese, anche in questa occasione in una prima fase la neve potrebbe cadere a quote molto basse al nord-ovest nelle prime ore, ma aldilà di questo pioverà quasi ovunque abbondantemente e nelle Alpi cadrà molta neve, in Appennino solo sulle cime:

IL TEMPO in SINTESI sino a GIOVEDI 7 DICEMBRE:

venerdì 1° dicembre: maltempo al nord e sulle regioni centrali con piogge, rovesci, qualche temporale sulle coste, nevicate sulle Alpi a quote superiori mediamente ai 1200-1500m, anche più elevate sul nord-est. Al sud nuvolosità irregolare con rovesci sulla Campania, più sole altrove e temperature miti. Libeccio sostenuto.

sabato 2 dicembre: vortice ciclonico in azione al nord nelle prime ore con rovesci e calo termico nel corso della giornata a partire dalle Alpi, dove la neve tornerà a cadere ovunque sotto i 1000m, tendenza a miglioramento dal pomeriggio, tempo invece instabile sul resto del Paese con alternanza di rovesci, schiarite e raffiche di vento, con calo delle temperature a partire dal medio Adriatico entro sera. Venti in rotazione a Maestrale e Tramontana.

domenica 3 dicembre: ancora instabilità al sud e sul medio Adriatico, spruzzate di neve lungo la dorsale appenninica del centro e del sud oltre i 900m, così come sui settori alpini di confine, ventoso e freddo ovunque, specie al nord-est.

lunedì 4 dicembre: dapprima bel tempo (salvo addensamenti al nord-ovest) con gelate diffuse al nord e nelle zone interne del centro, poi nubi in rapido aumento al nord con nevicate sino in pianura di debole intensità su Piemonte, entroterra ligure e Lombardia, poi anche arco alpino, Emilia occidentale, entro sera peggiora con piogge anche in Toscana e neve sul relativo Appennino oltre i 1000m. Tempo ancora discreto altrove ma con nubi in aumento sul Tirreno. Temperature in calo nei valori massimi al nord, in rialzo lieve altrove.

martedì 5 dicembre: nelle prime ore residue nevicate al nord anche a bassa quota ma in miglioramento, passaggio piovoso modesto al centro e al sud, ma con fenomeni in assorbimento entro sera.

mercoledì 6 dicembre: giornata di transizione, un po' di freddo umido al nord, più mite altrove. Ampie schiarite ma anche locali nebbie sulle pianure e nelle valli.

giovedì 7 dicembre: nuovo generale peggioramento con piogge a partire dal nord-ovest e dalla Toscana. Limite della neve sulle Alpi oltre i 400-700m, ancora pioggia mista a neve anche in pianura su parte del Piemonte e della Lombardia occidentale, da confermare, poi passaggio a pioggia. Entro sera la perturbazione avrà già coinvolto anche gran parte del centro e della Campania. Temperature in rialzo per venti meridionali.